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Son dakika haberleri | Arnavutköy'de orman yangını

3. Sayfa Haberleri

Bir son dakika haberine göre Arnavutköy'de orman yangını Ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdüİSTANBUL Arnavutköy'de Türkköşe Mevkiine bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Arnavutköy'de orman yangını

Ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü

İSTANBUL Arnavutköy'de Türkköşe Mevkiine bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Türkköşe Mevkiindeki ormanlık alandı çıktı. Edinilen bilgiye göre, Türkköşe mevkiindeki ormanlık alandaki ağaçlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin ormanlık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - 3. Sayfa

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