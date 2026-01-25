Haberler

Arnavutköy'de mevlit yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 28'e yükseldi

Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 28'e ulaştı. İlk belirlemelere göre, hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumu ağır.

İstanbul Arnavutköy'de bir evde okutulan mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir evde okunan mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavı tüketen bazı davetliler rahatsızlanmıştı. Fenalaşan vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. İlk belirlemelere göre 17 kişinin rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Yemek sonrası rahatsızlanan vatandaşların sayısının 28'e yükseldiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
