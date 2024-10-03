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Arnavutköy'de Korkutan Çatı Yangını

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İstanbul Arnavutköy'de üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 18.00 sıralarında başladı ve kısa sürede çatıyı sardı.

Arnavutköy'de korkutan çatı yangını

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Şirindere Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar binayı boşaltırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Arnavutköy'de Korkutan Çatı Yangını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa

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