Arnavutköy'de Korku Dolu Anlar: Oturan Gençleri Geçip Kaldırıma Çıktı

Arnavutköy'de Korku Dolu Anlar: Oturan Gençleri Geçip Kaldırıma Çıktı
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İstanbul Arnavutköy'de bir otomobil, yol kenarında oturan gençleri geçerek kaldırıma çıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Sürücü kaza yapmadan kurtulurken, gençler sürücüye yardım etmeye çalıştı.

Arnavutköy'de ilginç kaza kamerada: Yol kenarında oturanları geçip kaldırıma çıktı

İSTANBUL - Arnavutköy İlçesi'nde gece saatlerinde yol kenarında oturan gençler adeta ölümden döndü. Yolda hızla ilerleyen otomobil, gençleri geçerek kaldırma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde gerçekleşti. Gece saatlerinde cadde kenarında oturan gençler adeta facianın eşiğinden döndü. Bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek oturan gençlere çarpmaktan son anda kurtararak kaldırıma çıkarak kazaya karıştı. Kaza anı cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde otomobilin oturan çocukları es geçerek kaldırıma çıktığı görüldü. Kazadan sonra gençler otomobil sürücüsünün yanına giderek yardımcı olmaya çalıştı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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