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Kurban keserken elindeki bıçağın üzerine düştüğü söylenmişti! Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

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Aranutköy'de kurbanlık hayvanı keserken kalp krizi geçirip bıçağın üstüne düşerek öldüğü söylenen 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede İçeloğlu'nun göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi.

İstanbul Arnavutköy'de kurban kesimi sırasında kalp krizi geçirip bıçağın üzerine düşerek öldüğü söylenen 56 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede talihsiz adamın göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürüldüğü tespit edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ SÖYLENDİ

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan özel bir kurban kesim alanında gerçekleşti. İddiaya göre, kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın gerçekleştiği kurban kesim organizasyonu alanı havadan görüntülendi.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Doğan İçeloğlu'nun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürüldüğü ortaya çıkan İçeloğlu cinayetiyle ilgili polis araştırma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Turbo Levent:

ULAN BU NE YA HERGÜN CİNAYET İŞLENİYOR MÜSLÜMANİSTANDA

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Kralçıplak:

Sizin musevistan da böyle şeyler yok mu ?

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