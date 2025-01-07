Arnavutköy'de Hırsızlık Yapan Firari Zanlı Yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de 83 suç kaydı olan ve 25 farklı dosyadan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, bir inşaatta hırsızlık yaptıktan sonra yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir inşaat içerisine giren şahıs laptopu çalarak kayıplara karıştı. İnşaat içerisindeki alana sanki işçisiymiş gibi görünmek için baret ve yelek giyen hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İnşaat firması polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın İsmail Baştuğ isimli şahıs olduğunu tespit etti. Yakalanan şahsın daha önceden işlediği 83 suç kaydı olduğu ve 25 farklı dosyadan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Yakalanan firari şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın en son laptop çalmak için girdiği inşaattaki halleri böyle görüntülendi. - İSTANBUL