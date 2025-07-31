Arnavutköy'de Fabrikada Yangın: Kontrol Altına Alındı

Arnavutköy'de sünger ve plastik üreten bir fabrikada gece saatlerinde başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Saat 03.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde yer alan bir sünger ve plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle sabah saatlerinde söndürüldü. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu hızla büyüyen yangın tüm fabrikayı sarmıştı. İtfaiye ekiplerinin gece boyu devam eden yoğun müdahalesiyle çevreye sirayet etmesi önlenen yangın, kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde yangın söndürülürken fabrikaya soğutma çalışması yapılmaya başlandı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan olayda fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL