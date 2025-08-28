Arnavutköy'de Fabrikada Çıkan Yangın Korkuttu

Arnavutköy'de Fabrikada Çıkan Yangın Korkuttu
Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir matbaa fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bodrum katında başlayan yangın hızlı bir şekilde üst katlara yayıldı, itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

Yangın, Yassıören Mahallesi Sarıgazi Sokak'ta içerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık ve geri dönüşüm tesisi bulunan 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum katında başlayan ve kısa sürede üst katlara sıçrayan yangın fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
