Arnavutköy'de Eski Eşin Sevgilisine Silahlı Saldırı

Arnavutköy'de Eski Eşin Sevgilisine Silahlı Saldırı
Güncelleme:
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kişi, eski eşinin sevgilisi olan kuzenine kurşun yağdırdı. Ş.K. ağır yaralanırken, O.K. için polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kişi, iddiaya göre eski eşinin sevgilisi olan kuzenine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Ömerli Mahallesi Mezarlık Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre O.K, aracıyla seyir halinde olan kuzeni Ş.K.'nin (34) önünü kesti. Araçtan inen Ş.K. kaçmaya çalıştı. Bu sırada silahına sarılan O.K., iddiaya göre eski eşinin sevgilisi olan Ş.K.'ye defalarca kez ateş etti. Ş.K. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
