Arnavutköy'de Düğün Konvoyu Trafik Akışını Durdurdu

Arnavutköy'de düğün konvoyu diğer sürücülere zulüm oldu: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan bir grup, diğer sürücülere adeta zulüm oldu. Yol üzerindeki iki şeridi de yavaşlatarak camlardan sarkan şahıslar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Taşoluk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu için toplanan bir grup, cadde üzerindeki iki şeritte de yavaş ilerleyerek trafik akışını durma noktasına getirdi. Camlardan sarkan şahıslar ve zikzak yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, aynı yolu kullanan diğer araç sürücülerine adeta zulüm oldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.