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Arnavutköy'de cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

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İstanbul Arnavutköy'de arkadaşının tartışma sonrası öldürülen gencin katilinden kaçarak saklandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği iddia ediliyor.

Arnavutköy'deki arkadaş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Katilinden kaçarak boş araziye böyle saklanmış

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de arkadaşıyla tartışan 23 yaşındaki genç, kan donduran bir cinayetle öldürülmüş, Gencin cansız bedeni gün aydınlanınca, kardeşinin kan izlerini takip etmesi üzerine bulunmuştu. Kan donduran cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşamını yitiren gencin katilinden kaçarak boş araziye sığındığı görüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre arkadaşı olan A.B. ile tartışan Orhan Kaplan bıçak darbeleriyle öldürüldükten sonra çayırlık alanda cansız bedeni bulunmuştu. Olaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ağır yaralanan gencin koşarak katilinden kaçtığı daha sonra boş bir araziye girerek saklanmaya çalıştığı görüldü. Polis ekiplerinin olayla alakalı çalışması devam ederken edilen ilk bilgilere göre olayın alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Arnavutköy'de cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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