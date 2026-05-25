Arnavutköy'de cins kediyi çaldılar

Arnavutköy'de bir kişiye ait British cinsi kedi, sabah saatlerinde apartman önünden çalındı. Şüpheli önce kediyi sevdi, ardından petshoptan taşıma çantası alarak kediyi götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnci Arslan'a ait British cinsi kedi sabah saatlerinde apartman önünden kayboldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen aile, kedinin bir şahıs tarafından çalındığını fark etti.

İddiaya göre şüpheli ilk olarak apartman önüne gelerek bir süre kediyi sevdi. Daha sonra bölgedeki bir petshopa giderek taşıma çantası satın alan şahıs, yeniden olay yerine geldi. Şüphelinin üzerinde tasması bulunan ve tasmasında sahibinin iletişim bilgileri ile ismi yazılı olan kediyi çantaya koyarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Kedimizin geri getirilmesini istiyoruz"

Kedinin sahibi İnci Arslan, yaşanan olay sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Kedimiz yaklaşık 9 aydır bizimleydi. Aynı cinsten 3 tane kedimiz var. Kendilerinin tuvalet eğitimi var. Dışarı çıkıp geri dönüyorlardı. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimde çok kötü oldum. Kedimizin geri getirilmesini istiyoruz" dedi.

Şüphelinin planlı hareket ettiğini düşündüklerini söyleyen Arslan, "Tasmasında iletişim bilgilerimiz ve ismi yazıyordu. Şahıs önce gelip burada bir müddet kediyi sevmiş. Daha sonra petshopa gidip çanta almış ve geri gelerek kediyi alıp kayıplara karışmış" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
