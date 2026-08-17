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Arnavutköy'de Atı Dakikalarca Döven Şahıs Yakalandı

Arnavutköy'de Atı Dakikalarca Döven Şahıs Yakalandı
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Arnavutköy'de gece saatlerinde bir ata şiddet uygulayan S.B, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin ardından polis ekiplerince yakalandı. Şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Alkol etkisinde olduğunu ve ailevi problemleri nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söyleyen S.B'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir ata dakikalarca şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıyan S.B, yakalandı. Şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B isimli şahıs yanında bulunan ata dakikalar boyunca şiddet uyguladı. Atın inleme seslerini duyan çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek müdahale etti. Vatandaşların müdahalesinin ardından şahıs atla birlikte bölgeden uzaklaştı. Yaşananların cep telefonu kamerasına yansımasının ardından polis ekipleri şahsın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş büro ekipleri yakaladı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin görüntüler ve olayla ilgili yürüttüğü çalışmalar sonucunda şahsın S.B olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan Binici gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltındaki S.B'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Alkol etkisindeyim savunması

Yakalanarak gözaltına alınan şahıs Arnavutköy Yavuz Selim polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde alkol etkisinde olduğunu ve ailevi problemleri olduğunu bu nedenle olayı gerçekleştirdiği söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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