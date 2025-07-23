Arnavutköy'de Asfalt Dökümü Sonrası İlginç Kaza

Arnavutköy'de Asfalt Dökümü Sonrası İlginç Kaza
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde asfaltlama çalışması sonrasında açık unutulan kamyon damperi yön levhasına çarptı. Kaza sonucu hasar meydana geldi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde asfalt dökme işleminin ardından kamyonun açık unutulan damperi yön levhasına çarptı. Kaza nedeniyle kamyonda ve levhada hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Tayakadın mevkiinde saat 17.00 sıralarında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün asfaltlama çalışması yürüttüğü Hastal-Kemerburgaz yolunda ilginç bir kaza yaşandı. İddiaya göre, kapalı yolda asfalt dökümünün ardından hafriyat kamyonunun damperi açık unutuldu. Araç yoluna devam edince açık unutulan damper yönlendirme levhasına çarptı. Tabelalar ve kamyonda hasar oluştu. Oluşan hasar dron kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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