Arnavutköy'de otomobil 3 yaşındaki çocuğa çarptı

Güncelleme:
Arnavutköy'de kaldırımda oynayan 3 yaşındaki B.İ., aniden yola fırlayarak bir aracın altına girdi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Arnavutköy'de kaldırımda oynadığı sırada yola çıkan 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altına giren küçük çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arnavutköy'de bir sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda oynayan 2022 doğumlu B.İ., bir anda yola fırladı. Bu sırada sokaktan geçen otomobilin sürücüsü, çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırarak park halindeki araçlara çarptı. Manevra yapmasına rağmen küçük çocuğa çarpan otomobil, B.İ.'yi altına aldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar aracın altında kalan çocuğu kurtarmak için adeta seferber oldu. Koşarak aracın başına gelen vatandaşlar aracı kaldırarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı çocuğu Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk buradaki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. B.İ.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

