Arkadaşıyla otururken kanala düştü, akıntıya kapılıp kayboldu

Adana'da arkadaşıyla sulama kanalı kenarında otururken dengesini kaybederek suya düştükten bir kişi akıntıya kapılıp kayboldu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı üzerinde DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf A. (25), arkadaşıyla birlikte kanal kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suda çırpınan Yusuf A., daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk çalışmalarda Yusuf A.'ya ulaşılamadı. Sualtı polisinin, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başlayacağı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı