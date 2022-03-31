Arkadaşını vurduktan sonra kendi yaşamına son verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkadaşını vurduktan sonra kendi yaşamına son verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Arkadaşını vurduktan sonra kendi yaşamına son verdi

Tokat'ın Niksar ilçesinde arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs aynı tüfekle kendi yaşamına son verdi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs aynı tüfekle kendi yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre cinayet; Niksar ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir oto yıkamacıda meydana geldi. Sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle Onur Temur, oto yıkamacı Çağlar Korkmaz'a pompalı tüfekle ateş açtı. Daha sonra caddenin karşısında bulunan bir işyerine koşarak kaçan Temur, pompalı tüfekle kendini vurdu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Korkmaz ise ambulansla hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Polis ekipler cinayetle ilgili inceleme başlattı - TOKAT

Arkadaşını vurduktan sonra kendi yaşamına son verdi

Arkadaşını vurduktan sonra kendi yaşamına son verdi

Arkadaşını vurduktan sonra kendi yaşamına son verdi

Arkadaşını vurduktan sonra kendi yaşamına son verdi

Arkadaşını vurduktan sonra kendi yaşamına son verdi

Arkadaşını vurduktan sonra kendi yaşamına son verdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cinayet, Niksar, Fatih, Tokat, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title