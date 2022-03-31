Arkadaşını vurduktan sonra kendi yaşamına son verdi

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs aynı tüfekle kendi yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre cinayet; Niksar ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir oto yıkamacıda meydana geldi. Sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle Onur Temur, oto yıkamacı Çağlar Korkmaz'a pompalı tüfekle ateş açtı. Daha sonra caddenin karşısında bulunan bir işyerine koşarak kaçan Temur, pompalı tüfekle kendini vurdu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Korkmaz ise ambulansla hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Polis ekipler cinayetle ilgili inceleme başlattı - TOKAT