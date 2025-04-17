Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı

İtiraf üstüne itiraf! Çekyatın altında milyon dolarlar vardı

Arkadaşını Taciz İddiasıyla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, evinde misafir kalan Ferhat T., arkadaşı Hasan K. tarafından taciz iddiasıyla vurularak öldürüldü. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arkadaşını taciz iddiasıyla öldüren zanlı tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da, evinde misafir olarak kalan arkadaşını, kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tabancayla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat T. (29), birkaç gün önce arkadaşı Hasan K.'nin evine misafir olarak geldi ve kalmaya başladı. Gece saatlerinde uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Hasan K. ile Ferhat T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan K. evde bulunan tabancayla Ferhat T.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ferhat T., kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ferhat T.'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Zanlının verdiği ifadede, arkadaşının kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Hasan K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.