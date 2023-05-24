Kırşehir'in Kaman ilçesinde arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kaman ilçesine iddiaya göre eğlenceye giden C.T. ile E.Ç. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada E.Ç. bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan E.Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaman İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cinayet şüphelisi C.T. ise Akpınar ilçesinde yakalandı.

İfadesinde inkar etti

Eğlence mekanında tartışma yaşadığı arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen C.T.'nin emniyette verdiği ifadede E.Ç.'yi öldürmediğini söylediği öğrenildi. Olay sonrası E.Ç.'nin cenazesi memleketi Akpınar ilçesinde toprağa verildi. C.T. ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR