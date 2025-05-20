Arizona'daki Orman Yangını 20 Bin Dönüm Alanı Küle Çevirdi

Arizona'daki Orman Yangını 20 Bin Dönüm Alanı Küle Çevirdi
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ABD'nin Arizona eyaletinde bir hafta önce başlayan Greer yangını, şu ana kadar 20 bin 425 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Yangınla mücadelede 736 personel görev alıyor ve yangının kontrol altına alınma oranı sadece yüzde 38 olarak kaydedildi.

ABD'nin Arizona eyaletinde bir hafta önce çıkan orman yangınında şu ana kadar 20 bin 425 dönümlük alan küle döndü. Alevlere 736 personelle müdahale sürüyor.

ABD'nin Arizona eyaletinde 13 Mayıs'ta çıkan "Greer yangını" söndürülemiyor. Alevler şu ana kadar 20 bin 425 dönümlük alanı küle çevirdi. Yangının sadece yüzde 38'i kontrol altına alınabildi. Adını Arizona'nın Beyaz Dağlar bölgesindeki küçük bir yerleşim biriminden alan yangının daha da yayılabileceği belirtilerek "kırmızı bayrak" uyarısı verildi. Alevlere 736 personelle müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Arizona Valisi Katie Hobbs, hızla yayılan alevler nedeniyle 17 Mayıs Cumartesi günü Apache County'de acil durum ilan etmişti. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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