Arif Kocabıyık tahliye edildi
Sokak röportajlarıyla tanınan ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan Arif Kocabıyık yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan Arif Kocabıyık, 1 hafta tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
ARİF KOCABIYIK İÇİN TAHLİYE KARARI
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda tutuklanarak cezaevine gönderilen Arif Kocabıyık'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Youtube'daki sokak röportajlarıyla tanınan Kocabıyık yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA TUTUKLANMIŞTI
Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan YouTuber Arif Kocabıyık, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa