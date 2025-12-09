Galericiler Sitesi Başkanı Ede, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı

Malatya Galericiler Sitesi Başkanı Arif Ede Ocak ayında yapılması beklenen Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Malatya Galericiler Sitesi Başkanı Arif Ede, Yakınca Galericiler Sitesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ede, Ocak ayında yapılması beklenen Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.

Programda, birlik mesajları veren Ede ortak akıl ve istişare kültürünü esas aldıklarını kaydederek Malatya'ya hizmet etmek için yola çıktıklarını belirtti. Ede, "Dikleşmeden dik durarak, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla üyelerimizin yanında olacağız. Yol haritamızı ortak akıl çerçevesinde şekillendireceğiz" diye konuştu - MALATYA