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Ardahan Valisi'nden Kar ve Tipi Uyarısı

Ardahan Valisi'nden Kar ve Tipi Uyarısı
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Ardahan'da etkili olan kar yağışı, tipi ve rüzgar nedeniyle Vali Hayrettin Çiçek vatandaşları uyararak, seyahat etmeyi zorlamamaları ve kapatılan yollara girmemeleri gerektiğini belirtti.

Ardahan'da kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve rüzgar dolayısıyla Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşlara uyarıda bulundu. Vali Çiçek, "Kar ve tipinin yoğun olduğu bölgede, yol kullanıcıları ve kara yolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olunmaması ve kapatılan yola kesinlikle girilmemeli" dedi.

Vali Çiçek, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmada bulundu.

Vali Çiçek paylaşımında, "Değerli Ardahanlı hemşerilerim, dünden bu tarafa şiddetli rüzgar ve tipi özellikle ulaşımı olumsuz etkilemektedir. Bir süre daha olumsuz hava şartları devam edecek. Lütfen yol durumunu kontrol edelim, karayolları ve trafik görevlilerimizin uyarılarına uyalım" ifadelerine yer verdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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