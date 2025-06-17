Ardahan-Posof Karayolunda Toprak Kayması

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Ardahan-Posof Karayolunda Toprak Kayması
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Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Olayda can kaybı yaşanmadı, ekipler yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan- Posof karayolunda toprak kayması: Kopan kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Olayda can kaybı ya da herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin yolu açma çalışması devam ediyor.

Ardahan'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin farklı bölgelerinde toprak kaymalarına neden oldu. Damal- Posof karayolu Ilgar dağı mevkide toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapadı.

Toprak kayması nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi, yapılan çalışma sonucunda karayolu kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa
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