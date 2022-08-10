Ardahan haber... Silivri'de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti Ardahan haberleri: Silivri'de sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda düşen bir kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti. Silivri'de sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda düşen bir kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti. Silivri'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Yollar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Değirmendurağı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, bu birikintisinin içine düştü. Çevredeki vatandaşlar kadını suların içerisinde kaldırarak karşıya geçmesine yardımcı oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa su 3. Sayfa Haberler

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