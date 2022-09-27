Ardahan haberi! Göle'deki depremde binadan başına tuğla düşen bir kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Ardahan yerel gündem haberine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde binadan başına tuğla düşen bir kişi yaralandı. Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde binadan başına tuğla düşen bir kişi yaralandı. Göle'de saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çullu köyünde deprem anında dışarıda olan bir vatandaşın başına binadaki tuğla düştü. Yaralanan vatandaş olay yerine çağrılan ambulansla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (Olgun Yıldız/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ardahan Göle 3. Sayfa Güncel Haberler

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