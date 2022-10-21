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3 ay önce kaybolan çobanın cesedi korkunç halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

3 ay önce kaybolan çobanın cesedi korkunç halde bulundu

Ardahan'ın Hanak ilçesindeki açık arazide bir ceset bulundu. Uzun süredir açık alanda olduğu için tanınmaz hale gelen cesedin 3 ay önce çobanlık yaparken kaybolan Erhan Uslusu'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Yamçılı köyünde açık arazide ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Uzun süredir açık alanda olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 AY ÖNCE KAYBOLAN ÇABANA AİT

İlçede 3 ay önce çobanlık yaparken kaybolan Erhan Uslusu'ya ait olduğu değerlendirilen cesedin otopsi işlemlerinin ardından kime ait olduğunun belirleneceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardahan 3. Sayfa Haberler

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