Haberler

Ardahan-Göle yolunda kazada 3 kişi yaralandı, sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan-Göle yolunda kazada 3 kişi yaralandı, sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan-Göle karayolunun Ovapınar mevkisinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri itfaiye ekiplerince kurtarıldı; yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ardahan-Göle karayolunda otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ardahan-Göle kara yolu Ovapınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 08 AK 100 plakalı pikap ile 06 DSF 440 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Yağız Sabuncuoğlu hakkında karar
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı

Milyonların takip ettiği isme büyük şok!
Esenler'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yürek yakan kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı

Okulda kanlı saldırı! Öğrencilerin arasına daldı, bilanço ağır oldu
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da dev uyuşturucu operasyonu: 58 kişi gözaltında
Mahalleliyi canından bezdirdi! Gece yarısı sokağa döküldüler

Mahalleliyi canından bezdirdi! Gece yarısı sokağa döküldüler
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler