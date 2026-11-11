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Ardahan'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Ardahan'da bir iş yerine 7 Kasım'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest kaldı. İş yerinde maddi hasar oluştu; saldırı sırasında içeride kimse bulunmadığı için can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ardahan'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Kasım'da Ardahan merkez Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Silahlı saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında içeride kimsenin bulunmaması herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

Saldırının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgedeki güvenlik kameraları incelenerek saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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