Ardahan'da Ilgar Dağı Geçidi'nde Buzlanma Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı
Ardahan'da akşam saatlerinde yağan karın ardından Ilgar Dağı Geçidi'nde meydana gelen buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.
Ardahan'da, akşam saatlerinde yağan karın ardından etkili olan buzlanma nedeniyle Ilgar Dağı Geçidi'nde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Kar yağışı, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Ilgar Dağı Geçidi'nde, akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle kayan tır yolu ulaşıma kapattı. Yolu kapatan tır sebebiyle Posof-Damal kara yolunda çift taraflı olarak ulaşım durdu.
Çok sayıda aracın kuyruk oluşturduğu bölgede tırın çekilerek yolun açılması için çalışmalar sürüyor. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa