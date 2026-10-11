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Ardahan'da hırsızlık olaylarına yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

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Ardahan'da JASAT ekiplerinin il genelindeki hırsızlık olaylarına yönelik operasyonunda 5 zanlı yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı; bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Ardahan'da jandarma ekiplerince hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, il genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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