Ardahan'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Haberler

Ardahan'da, deprem sonrası yıkılan iki katlı binanın enkazı altında kalan 4 kişinin kurtarılması için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ' Ardahan Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi. Enkaz altından 22 kişinin sağ olarak çıkarıldığı, üç kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından 2022'nin 'Tatbikat Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla, Ardahan merkezine bağlı Gürçayır Mahallesi Eski Beton Santrali Sahasında saat 14.30'da 'Ardahan Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile AFAD İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman koordinasyonundaki tatbikata 47 araç ve 198 personel katıldı.

Hazırlanan senaryo gereği, bugün saat 10.00'da il merkezinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dolayısıyla Ardahan merkezinde üç katlı iki binanın çöktüğü bilgisi alındı. Deprem senaryosuna göre etkilenen yerlerden bilgi toplama ekipleri olan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, Afet Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve İzleme Grubuna olayı ileterek plan kapsamında İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi merkezince afet gruplarından ekip ve ekipman görevlendirmeleri istendi. Bu talepler; Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden ilgili afet gruplarına gönderilerek sahaya ekip ve ekipman görevlendirmesi yapıldı.

Acil Durum ekiplerinin olay bölgesine intikalinin ardından AADYM tarafından bölgede görev alacak olan, Emniyet, Jandarma, Afet Hasar Tespit, Afet Barınma, Afet Psikososyal, Afet Enerji, Afet Beslenme, Afet Haberleşme, Afet Tahliye Yerleştirme, Afet Tarım Orman Gıda Su ve Hayvancılık, Afet Güvenlik ve Trafik, Afet Sağlık ve Afet Yangın ekiplerine bölgeye intikal etmesi için talimat verildi. Çöken binaların enkazı altında kalan toplam 25 vatandaşa ulaşan AFAD ve JAK ekipleri, 13 vatandaşı yaralı, 9 vatandaşı sağ olarak kurtardı, 3 vatandaşın ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Tüm yaralılar 112 ambulans ekibine teslim edilerek, sahra hastanesine kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan 23 Afet Hizmet Grubu, konuşlanma bölgesine geçerek tatbikatı tamamladılar.

Afetlere hazırlık ve müdahale kültürünün yerleşmesi için afet ekiplerine birlikte koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazandırmak, önlemler almak ve yaşanabilecek eksikliklerin tespiti bakımından tatbikatların faydalı olduğunu ifade eden Vali Hüseyin Öner, afetlere karşı hazırlık çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirterek tatbikata katılan ekiplerle tek tek görüşerek teşekkür etti. Vali Öner, "Ülke halkımıza ve Ardahanlı hemşerilerimize felaketi unutmayalım. Hazırlıklı olalım ve kurallara uyalım" dedi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa