Haberler

Ardahan'da zincirleme kaza

Ardahan'da zincirleme kaza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Posof ilçesinde, buz tutan yolda iki tır ve bir otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde buz tutan yolda 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Posof kara yolunda meydana geldi. Tuz ve saman yüklü 2 tır ile 1 otomobil buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 tır arasında kalıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsünü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Türkgözü Gümrük Kapısı'na giden yolda ulaşım kontrollü sağlanırken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
UNRWA merkezine baskın: BM bayrağı indirildi, İsrail bayrağı çekildi

İsrail'den BM'yi kızdıracak hareket! Kendi bayraklarını astılar
title