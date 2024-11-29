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Ardahan'da Buzlanma Nedeniyle Tır Kazası

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Ardahan'ın Hanak ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır yolu trafiğe kapattı. Trafik polisleri ve karayolları ekipleri, kazanın ardından yol güvenliğini sağladı ve yolu tekrar trafiğe açtı.

Ardahan'ın Hanak ilçesi Damal ilçesine bağlayan ormanlık mevkiinde buzlanma yaşanan yolda kontrolden çıkan tır yolu trafiğe kapattı.

Kaza, sabah saatlerinde Hanak- Damal karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakalı öğrenilemeyen tır, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yolu trafiğe kapattı.

Trafik polisleri tarafından yol güvenliği alınırken araçların geçişine izin verilmedi. 1 saat süren çalışmanın ardından tır tekrardan saplandığı yerden karayolları ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak yol trafiğe açıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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