Ardahan'da otomobil iş yerine daldı

Güncelleme:
Ardahan'da etkili olan soğuk hava ve buzlanma, bir otomobilin kontrolden çıkarak bir iş yerine girmesine sebep oldu. Kazada iş yerinde ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Ardahan'da buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi. Kazada iş yeri ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava ve buzlanma kazaya neden oldu. Kazım Karabekir Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerine girdi.

Kazada, iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ARDAHAN

