Ardahan'da 'Acil Yardım ve Afet Yönetimi' Tatbikatı Gerçekleştirildi

Ardahan'da gerçeği aratmayan 'Acil Yardım ve Afet Yönetimi' Tatbikatı

ARDAHAN - Ardahan Üniversitesi Afet ve Acil Durum Koordinatörlüğünde düzenlenen "İkinci Acil Yardım ve Afet Yönetimi" tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Projesi desteğiyle gerçekleştirilen tatbikat, afet ve acil durumlara yönelik eğitim gören öğrencilerin gerçek bir afet ortamını deneyimlemelerini sağladı. Tatbikata, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, Posof Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu katıldı. Tatbikatın gerçekleştirilmesi için gerekli ekipman ve personel desteği Ardahan Valiliği, Ardahan İl Özel İdaresi, Ardahan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü (UMKE), Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, Ardahan İtfaiyesi ve Ardahan Kızılay Şubesi tarafından sağlandı. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerin eğitim sürecine önemli katkılar sağlanırken, bölgedeki acil durum ve afet yönetimi kapasitesi de artırıldı. Tatbikatta, öğrencilere verilen senaryo gereği çoklu trafik kazası sonrasında çeşitli yaralanmaların olduğu bir alana müdahale etmeleri istendi. Öğrencilerin olay yerine intikal etmeleri, olay yeri yöneticisinin tatbikat koordinatörü ile telsiz iletişimini sürdürmesi, ekip liderlerinin ihbar anından itibaren hareket ve varış bilgilerini komutaya bildirmesi, ekip içi uyum ve iletişim, olay yeri yönetimi, triyaj kodlarının doğruluğu ve çeşitli medikal müdahaleler (hastanın değerlendirmesi, kanama kontrolü, ileri yaşam desteği, travma stabilizasyon teknikleri, crush sendromu, kafa içi basıncı artışı, tansiyon pnömotoraks ve hipovolemiye müdahale) hakemler tarafından değerlendirildi.

Tatbikata; Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, il protokol üyeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aykanat, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.