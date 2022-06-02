Arazi anlaşmazlığı kavgasında aynı aileden 3 kişiyi bacağından vurdu - Haberler

Arazi anlaşmazlığı kavgasında aynı aileden 3 kişiyi bacağından vurdu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir şahıs, aynı aileden 3 kişiyi tabancayla bacağından vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Beypazarı ilçesinde Ahmet T. ile İ.A., E.A. ve H.H.A. arasında iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T., üzerindeki tabancayla aynı aileden İ.A., E.A. ve H.H.A.'yı bacaklarından vurdu.
TUTUKLANDI
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ahmet T. ise jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ahmet T.'nin ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa