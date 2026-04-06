Haberler

Ordu'da arazi kavgası: 1 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kabataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 70 yaşındaki M.T.Ç. tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrasında şüpheli M.Y. kaçtı, ancak daha sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kayıncık Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. M.T.Ç. (70) ile M.Y. (79) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., yanındaki tabancayla M.T.Ç.'yi sağ göğüs bölgesinden vurdu. Ağır yaralanan M.T.Ç., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli M.Y. olay yerinden kaçtı. Fatsa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kabataş Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, Aybastı ilçesi Beştam Mahallesi'nde arkadaşı B.K.'nin evinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

