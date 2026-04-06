Ordu'da arazi kavgası: 1 ölü

Ordu'nun Kabataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurulan 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Kayıncık Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. M.T.Ç. (70) ile M.Y. (79) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., yanındaki tabancayla M.T.Ç.'yi sağ göğüs bölgesinden vurdu. Ağır yaralanan M.T.Ç., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli M.Y. olay yerinden kaçtı. Fatsa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kabataş Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, Aybastı ilçesi Beştam Mahallesi'nde arkadaşı B.K.'nin evinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

