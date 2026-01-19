Kuzenini öldüren şahıs mısır tarlasında yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs, saklandığı mısır tarlasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Akçakale ilçesine bağlı Büyücek kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan M.R.T. (22) ve kuzeni İbrahim Halil Tokmak (25) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. M.R.T., kuzeni İbrahim Halil Tokmak'ı av tüfeğiyle vurdu. Yaşanan olay sonrası bölgeye giden sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olay sonrası kaçan zanlı ise, jandarma ekipleri tarafından mısır tarlasında yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA