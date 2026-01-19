Haberler

Kuzenini öldüren şahıs mısır tarlasında yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren M.R.T., saklandığı mısır tarlasında jandarma tarafından yakalandı. Olay sonrası hayatını kaybeden İbrahim Halil Tokmak'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs, saklandığı mısır tarlasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Akçakale ilçesine bağlı Büyücek kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan M.R.T. (22) ve kuzeni İbrahim Halil Tokmak (25) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. M.R.T., kuzeni İbrahim Halil Tokmak'ı av tüfeğiyle vurdu. Yaşanan olay sonrası bölgeye giden sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olay sonrası kaçan zanlı ise, jandarma ekipleri tarafından mısır tarlasında yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Erdoğan'dan kritik İran mesajı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Erdoğan'dan kritik İran mesajı
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Galatasaray'da Torreira krizi

Galatasaray'da kriz çıkardı