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Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi, apar topar ameliyata alındı

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Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin olduğu 'Deha' dizisinin setinde kaza yaşandı. Aksiyon sahnesi çekilirken ayak bileği kırılan İynemli, apar topar hastaneye kaldırıldı ve acil ameliyat edildi.

Kadrosunda Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman gibi isimlerin yer aldığı 'Deha' dizisinde 'Devran Karan' karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli sağlık sorunuyla gündeme geldi.

Deha dizisinin setinde aksiyon sahnesi çekilirken başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin ayağı burkuldu.

AMELİYATA EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayak bileğinde bir kırık oluşan oyuncu ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen ve evinde dinlenen İynemli'nin, en kısa sürede tedavisi tamamlayıp sete geri dönmeyi beklediği aktarıldı.

Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi, apar topar ameliyata alındı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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