Aranan şahıslar Jandarmadan kaçamadı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, narkotik suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen kararlı çalışmalar neticesinde 2 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Oltu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Oltu ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı.

Yapılan çalışma kapsamında ayrıca Yakutiye ilçesindeki operasyonlar dahilinde; Pasinler ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlıkları ile JASAT ekiplerince, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir başka şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik suçları kapsamında yakalanan ve adli makamlara sevk edilen her iki şahıs, tutuklanmalarını müteakip Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. - ERZURUM

