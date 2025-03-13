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Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, hakkında 5 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsı yakaladı ve cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 5 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hakkında suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 5 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs Dinar'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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