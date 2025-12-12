18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Nevşehir'de 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, Ürgüp ilçe merkezinde ikamet eden ve 'Kasten Öldürme' ile 'Mala Zarar Verme' suçlarından hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen D.Ç.'nin saklandığı yer tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - NEVŞEHİR