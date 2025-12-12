Haberler

18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
Güncelleme:
Nevşehir'de 'Kasten Öldürme' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.Ç. jandarma tarafından yakalandı. Operasyon sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nevşehir'de 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, Ürgüp ilçe merkezinde ikamet eden ve 'Kasten Öldürme' ile 'Mala Zarar Verme' suçlarından hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen D.Ç.'nin saklandığı yer tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
