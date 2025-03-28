Aranan Hırsızlık ve Cinayet Zanlısı Nazilli'de Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. "Kasten Öldürme, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. isimli şüpheli Nazilli'de yakalandı. Şüpheli adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN