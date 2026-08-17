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Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 41 Aranan Şahıs Yakalandı

Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 41 Aranan Şahıs Yakalandı
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Düzce'de güvenlik güçleri tarafından 16 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılan uygulamalarda 19 bin 456 şahıs sorgulandı, aranması bulunan 41 şahıs yakalandı. 22 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 kuru sıkı, 2 av tüfeği, 7 mermi, 3 şarjör ve 3 kesici alet ele geçirildi.

16 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 19 bin 456 şahıs sorgulanırken, aranması bulunan 41 şahıs yakalandı.

Düzce'de güvenlik güçleri vatandaşın can ve mal güvenliği konusundaki denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içinde yapılan denetimlerde 19 bin 456 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda aranması bulunan 41 şahıs yakalanırken, 22 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan yapılan sorgulamalar sırasında 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, 7 mermi, 3 şarjör ve 3 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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