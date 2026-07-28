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Aramco, Husi saldırısı sonrası Cizan rafinerisini durdurdu

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Suudi Arabistan’ın petrol ve doğal gaz şirketi Aramco, Husilerin cumartesi günü düzenlediği saldırının ardından günlük 400 bin varil kapasiteli Cizan petrol rafinerisinin faaliyetlerini durdurdu.

Suudi Arabistan'ın petrol ve doğal gaz şirketi Aramco, Husilerin cumartesi günü düzenlediği saldırının ardından günlük 400 bin varil kapasiteli Cizan petrol rafinerisinin faaliyetlerini durdurdu.

Orta Doğu'daki çatışmalar enerji altyapısını etkilemeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın petrol ve doğal gaz şirketi Aramco, Husilerin cumartesi günü düzenlediği saldırının ardından günlük 400 bin varil kapasiteli Cizan petrol rafinerisinin faaliyetlerini durdurdu.

Reuters'ın haberine göre, Aramco'nun saldırıda hasar gören rafinerideki onarım çalışmalarını tamamlayarak tesisi ilk aşamada 15 Ağustos'a kadar yeniden faaliyete geçirmeyi planladığı aktarıldı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, cumartesi günü yaptığı açıklamada, grubun Aramco'nun Cizan ve Yanbu'daki tesislerini hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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