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Araması olan şahsın, gözaltına alınacağı sırada kaçışı kamerada

Araması olan şahsın, gözaltına alınacağı sırada kaçışı kamerada
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Aydın’ın Söke ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahsın, gözaltına alınacağı sırada tek bileğine takılı kelepçeyle kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahsın, gözaltına alınacağı sırada tek bileğine takılı kelepçeyle kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin sokakta hızla kaçtığı, polis ekiplerinin ise peşinden koşarak takibe devam ettiği görülüyor. Şüpheli H.A. ekiplerin kısa sürede bölgeyi abluka altına almasının ardından bir inşaatta saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yenicami Mahallesi Tan Sokak ile 809. Sokak kesişiminde meydana geldi. Hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen H.A.'nın bir apartmanda olduğu bilgisine ulaşılması üzerine bölgeye polis ve bekçiler sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden H.A., bulunduğu yerden kaçarak uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine polis ve bekçiler şahsın peşine düştü. Sokak aralarında devam eden kovalamaca sırasında bekçi R.Y., bir garaj girişinden düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Yüksekten düşme nedeniyle hafif yaralandığı öğrenilen R.Y., Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kovalamaca sırasında izini kaybettiren H.A., ekiplerin ısrarlı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın kaçış anları ve polisin kovalamacası ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin sokakta hızla kaçtığı, polis ekiplerinin ise peşinden koşarak takibe devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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