Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arama kurtarma çalışmaları sırasında aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Arama kurtarma çalışmaları sırasında aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu

Hatay'da bir enkazda yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında hasar gören binadan aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu.

Hatay'da bir enkazda yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında hasar gören binadan aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu. Ekiplerin düdük çalarak enkazdan çıkmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.

Hatay Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin canlı olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yan tarafta ayakta kalan bir binadan galeri açarak enkaza girmek istedi. Ekiplerin çalışması sırasında binadan aniden çıkan güvercin ise paniğe neden oldu. Enkaz üzerindeki arama kurtarma çalışanları düdük çalarak alanı terk etmeye başladı. Kısa süre sonra binadan çıkanın sadece bir kuş olduğu anlaşıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title