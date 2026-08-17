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Eskişehir'de Yabancı Plakalı Araçtan Sızan Motor Yağı Trafiği Aksattı

Eskişehir'de Yabancı Plakalı Araçtan Sızan Motor Yağı Trafiği Aksattı
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Eskişehir'de yabancı plakalı bir otomobilin alt kısmından sızan motor yağı, yol yüzeyini kayganlaştırdı. Bulvarda sürücüler zor anlar yaşarken, araçların zemini tutmasında güçlük çekilmesi nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Olay yetkililere bildirildi.

Eskişehir'de yabancı plakalı bir otomobilden yola sızan motor yağı nedeniyle kayganlaşan bulvarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 2-GTA 950 yabancı plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alt kısmından hasar aldı. Hasarın ardından araçtan sızan motor yağı, hafif eğimli olan yol yüzeyine yayıldı. Sürücü onarım için aracını yolun kenarına alırken, yola dökülen yağ nedeniyle asfalt yüzeyinin kayganlaşması, trafikte aksamalara yol açtı. Güzergahı kullanan sürücüler, araç lastiklerinin zemini tutmakta zorlanması üzerine direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çekti. Kazaya davetiye çıkaran durum gerekli mercilere ihbar edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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