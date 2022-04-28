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Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler Emniyetten asayiş uygulaması Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler

Emniyetten asayiş uygulaması

ZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Ekipler sürücüleri tek tek durdurarak kontrol etti.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Ekipler uygulama noktalarında araçları tek tek durdurarak trafik ve asayiş sorgulama yaptı. Ekipler, ehliyet, emniyet kemeri ve GBT sorgulaması yaptı. Uygulamada ekipler sürücülere kurallara uyması konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - 3. Sayfa

Zonguldak, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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